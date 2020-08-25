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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Kuponlarını dolduranların gözü Sayısal Loto sonuçlarında!

Talih kuşunun başına konmasının hayalini kuranlar kuponlarını doldurdu, Süper Loto sonuçları için bekliyor. Yeni sistemin gelmesiyle devleşen büyük ikramiye 30 milyona ulaşmıştı. Süper Loto'da 6 şanslı numarayı bilen büyük ikramiyenin sahibi olacak. Peki Süper Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

19:01 -
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Kuponlarını dolduranların gözü Sayısal Loto sonuçlarında!

Zengin olma hayali kuranlar Süper Loto'da 30 milyon lirayı aşan büyük ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını doldurdu. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Süper Loto sonuçları belli oldu. İşte 25 Ağustos çekiliş sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 25 AĞUSTOS

Süper Loto sonuçları henüz belli olmadı. Süper Loto sonuçları saat 21:30’de noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından belli olacak.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Milli Piyango noter pazar Perşembe salı Sayısal Loto Süper Loto Süper Loto sonuçları
Son güncelleme: 20:07 25.08.2020
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