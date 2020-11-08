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Süper Loto sonuçları belli oldu, birinci devir geldi

Süper Loto sonuçları gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Son çekilişte 35 milyon lira tutarındaki büyük ikramiyenin bir kişi tarafından kazanılmasıyla gözler bu akşamın şanslı numaralarına çevrildi. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar "3 - 19 - 39 - 41 - 47 - 53" oldu.

Güncellenme: 21:48, 08/11/2020
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Süper Loto sonuçları belli oldu, birinci devir geldi

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 8 Kasım tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 8 Kasım tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 3 – 19 – 39 – 41 – 47 – 53

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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