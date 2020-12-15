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Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye sahibini arıyor

Süper Loto'da şanslı 6 numarayı doğru tahmin ederek 20 milyonu aşkın büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenlerin beklediği sonuçlar açıkladı. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaraları "15-23-24-38-45-46" oldu.

Güncellenme: 21:50, 15/12/2020
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Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye sahibini arıyor

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 15 Aralık tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 ARALIK

Süper Loto'nun 15 Aralık 2020 tarihli 59. çekiliş sonuçları: 15-23-24-38-45-46

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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