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Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Süper Loto’da dün akşam 40. çekiliş gerçekleştirildi. Noter huzurunda, canlı yayında yapılan ve büyük ikramiyesi 34 milyonu aşan Süper Loto’da 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti.

Güncellenme: 08:11, 02/11/2020
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Süper Loto çekilişinde beş bilen toplam 16 kişi 17 bin 242 bin liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ

Süper Loto’nun 1 Kasım 2020 tarihli 40. çekiliş sonuçları: 23 – 29 – 37 – 38 – 42- 43

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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