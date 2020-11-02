Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Süper Loto çekilişinde beş bilen toplam 16 kişi 17 bin 242 bin liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ

Süper Loto’nun 1 Kasım 2020 tarihli 40. çekiliş sonuçları: 23 – 29 – 37 – 38 – 42- 43





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.