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Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Süper Loto’nun 48. çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. Canlı yayınlanan çekilişte büyük ikramiye için belirlenen şanslı numaralar “6-10-29-53-54-55” oldu.

Güncellenme: 09:32, 20/11/2020
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Altı bilenin çıkmadığı çekilişte, büyük ikramiye yine devretti. Beş bilen 9 kişi ise toplam 35 bin 345 liranın sahibi oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 KASIM

Süper Loto'nun 19 Kasım 2020 tarihli 48. çekiliş sonuçları: 6 – 10 – 29 – 53 – 54 -55

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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