Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye yine devretti

Milli Piyango'nun yenilenen Süper Loto oyununda 60 rakam arasından 6 rakam çekilerek büyük ikramiyenin sahibi belirleniyor. Online olarak ve bayilerden kupan şeklinde de oynanabilen Süper Loto'da en az iki doğru rakamın bilinmesiyle de ödül alınabiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Ekim Süper Loto çekilişinde şanslı rakamlar, ‘21-26-31-35-50-58‘ olarak belirlendi

Süper Loto'nun çekiliş öncesinde büyük ikramiye tutarı da açıklandı. Süper Loto'da büyük ikramiye devir ile birlikte 33 milyon 515 bin 560 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.