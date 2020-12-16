Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Belirlenen altı rakamı doğru tahmin eden çıkmadı ve büyük ikramiye haftalardır olduğu gibi yine devretti. Beş bilen 21 kişi ise kişi başı toplam 13 bin 955 liranın sahibi oldu.

15 ARALIK SALI SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto’nun 15 Aralık 2020 tarihli 59. çekiliş sonuçları: 15-23-24-38-45-46





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.