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Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiyeyi 27 milyonu geçti

Süper Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Süper Loto'da 6 numarayı doğru bilen çıkmayınca devir serisi devam etti, böylece büyük ikramiye 27 milyon lirayı aşmış oldu. Süper Loto'da günün şanslı numaraları ise "1-10-21-25-42-48" oldu.

08:09 -
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Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiyeyi 27 milyonu geçti

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 8 Ekim tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 8 Ekim 2020 tarihli 30. çekilişinde şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 1-10-21-25-42-48

BÜYÜK ÖDÜL ARTTI

Milli Piyango'nun bu akşamki Süper Loto çekilişinden dakikalar önce büyük ödül tutarı da açıklandı. Süper Loto'nun bu geceki çekilişinde büyük ikramiye 27 milyon 623 bin 84 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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