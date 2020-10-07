Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı!

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto devir serisi sürüyor. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'nun 6 Ekim tarihli 29. çekiliş sonuçları şu şekilde; 1-4-20-21-25-29

BÜYÜK ÖDÜLDE SON DURUM

Süper Loto'nun büyük ikramiye tutarı çekilişten hemen önce duyuruldu. Süper Loto'da bu akşam büyük ikramiye miktarı devirlerle birlikte 26 milyon 752 bin 35 TL olarak belirlendi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.