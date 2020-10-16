Süper Loto sonuçları belli oldu, devir serisi ile büyük ikramiye katlandı

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 15 Ekim tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto'nun 15 Ekim tarihli 33. çekiliş sonuçları şu şekilde: 1-30-31-42-47-59

BÜYÜK ÖDÜL 30 MİLYON TL

Süper Loto'nun bu akşam düzenlenen çekilişinden hemen önce büyük ödül miktarı da açıklandı. Süper Loto'da büyük ödül tutarı 29 milyon 898 bin 455 TL olarak duyuruldu.

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango’nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenleniyor.