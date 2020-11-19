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Süper Loto sonuçları belli oldu, devir serisi ile ikramiye katlandı

Süper Loto sonuçları noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Bu hafta da 6 rakamı bilen çıkmayınca, devir serisi ile artan büyük ikramiye 13 milyonu aştı. Süper şanslı Loto'da günün şanslı numaraları ise "6 - 10 - 29 - 53 - 54 -55" oldu.

Güncellenme: 21:48, 19/11/2020
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Süper Loto sonuçları belli oldu, devir serisi ile ikramiye katlandı

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'nun 19 Kasım tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 KASIM

Süper Loto’nun 19 Kasım 2020 tarihli 48. çekiliş sonuçları: 6 – 10 – 29 – 53 – 54 -55

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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