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Süper Loto sonuçları belli oldu, devir serisi sürüyor

Süper Loto sonuçları Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Süper Loto'da bu hafta 6 bilen çıkmaması üzerine 12 milyon lirayı geçen büyük ikramiye bir kez daha devretti. Süper Loto'da günün şanslı numaraları ise "2-7-14-21-25-42" oldu.

Güncellenme: 22:12, 15/11/2020
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Süper Loto sonuçları belli oldu, devir serisi sürüyor

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'nun 15 Kasım tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto’da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

3 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 15 Kasım 2020 tarihli 46. çekiliş sonuçları şu şekilde; 2-7-14-21-25-42

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango'nun yenilenen sisteminde Süper Loto'da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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