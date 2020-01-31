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Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto’da devir serisi devam ediyor…

Süper Loto'da sonuçları belli oldu. Bu haftada 6 şanslı rakamları bilen çıkmayınca 5. devir gerçekleşti ve büyük ikramiye 10 milyonu aştı. Hafta boyunca kuponlarını dolduran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını bekliyordu. İşte, 30 Ocak Süper Loto sonuçları...

07:59 -
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto’da devir serisi devam ediyor…

Zengin olma hayali kuranlar Süper Loto'da 10 milyon lirayı aşan büyük ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını doldurdu. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da şanslı numaraları bulan çıkmayınca beşinci devir gerçekleşti. Süper Loto'da 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Süper Loto sonuçları belli oldu. İşte 30 Ocak çekiliş sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI 30 OCAK

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Haftanın şanslı numaraları; 4 – 10 – 12 – 20 – 29 – 44 olarak belirlendi.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara
Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto
Perşembe günleri Süper Loto
Cumartesi günleri Sayısal Loto

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