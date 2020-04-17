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Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto’da ikinci devir…

Süper Loto'da sonuçları belli oldu. Bu haftada 6 şanslı rakamları bilen çıkmayınca 2. devir gerçekleşti ve büyük ikramiye 3 milyonu aştı. Hafta boyunca kuponlarını dolduran vatandaşlar Süper Loto sonuçlarını bekliyordu. İşte, 16 Nisan Süper Loto sonuçları...

08:51 -
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto’da ikinci devir…

Zengin olma hayali kuranlar Süper Loto'da 10 milyon lirayı aşan büyük ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını doldurdu. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da şanslı numaraları bulan çıkmayınca dördüncü devir gerçekleşti. Süper Loto'da 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesi gerekiyor. Süper Loto sonuçları belli oldu. İşte 16 Nisan çekiliş sonuçları…

16 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 3 milyon 210 bin lira olarak belirlendi. Bu hafta da 6 bilen çıkmadı ve 2. devir gerçekleşti.

SÜPER LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları perşembe geceleri saat 21.15 MPİ canlı yayını ile belirlenir. Kazandıran numaralar ise en hızlı şekilde Sözcü'den öğrenilir.

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