Süper Loto sonuçları belli oluyor, büyük ikramiye 34 milyonu aştı

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 1 Kasım tarihli çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Süper Loto sonuçları henüz belli olmadı. Saat 21:30’da gerçekleştirilen çekiliş ardından sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacak.

SÜPER LOTO'DA DEV İKRAMİYE

Milli Piyango tarafından çekilişinde Süper Loto büyük ikramiyesi, son 27 çekilişte 6 bilen çıkmaması nedeniyle 34 milyonu aştı.

SONUÇLARI BELLİ OLAN SON ŞANS OYUNLARI

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.