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Süper Loto’da 24 Eylül tarihli sonuçlar belli oldu!

Süper Loto’nun 24 Eylül tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango’nun şans merkezinde düzenlenen Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı devirlerle birlikte 23 Milyon TL'yi geçti. İşte Süper Loto’da gecenin şanslı rakamları…

09:07 -
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Süper Loto’da 24 Eylül tarihli sonuçlar belli oldu!

Şanslı numaraların 3-14-20-21-40-55 olarak belirlendiği Süper Loto’da büyük ikramiyeyi kazanan bu hafta da çıkmadı, art arda yaşanan devir serisi sürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto'nun 24 Eylül 2020 tarihli 24. çekiliş sonuçları şu şekilde; 3-14-20-21-40-55

ŞANS OYUNLARI HANGİ GÜNLER ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango'nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenlenmektedir.

Çarşamba Cuma Cumartesi Milli Piyango on numara pazar Pazartesi Perşembe salı Şans Topu Sayısal Loto Süper Loto
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