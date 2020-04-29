Süper Piyango nasıl oynanır? Süper Piyango sonuçları saat kaçta belli oluyor? 28 Nisan Süper Piyango sonuçları…

Corona virüsü sonrası Milli Piyango İdaresi tarafından piyango oyunlarında değişikliğe gidildi. Şans oyunu severlerin yeni beğenisine sunulan Süper Piyango'nun 28 Nisan çekiliş sonuçları merak ediliyor. İşte kazanan bilet numaraları…

SÜPER PİYANGO 28 NİSAN SONUÇLARI

1 milyon TL ikramiye kazanan bilet: 924971

Yüzbin TL ikramiye kazanan bilet: 108700

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar: 0 5

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

MPİ'nin yeni şans oyunu Süper Piyango çekilişi haftanın her günü yapılacak. Her gün büyük ödül olarak bir kişi 100 bin TL kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılan açıklamaya göre Süper Piyango çekilişi her akşam saat 22:15'te yapılacak.