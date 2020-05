Süper Piyango sonuçları: 26 Mayıs çekilişi sıralı tam liste ve sorgulama sayfası…

Süper Piyango sorgulama sayfasına ulaşmak isteyen vatandaşlar sıralı tam listesinin araştırıyor. Haberimizde yer alacak bilet sorgulama ekranından biletinizi kontrol edebilir ya da sıralı tam listeyi inceleyebilirsiniz. İşte Süper Piyango sonuçları ve sıralı tam listesi…

SÜPER PİYANGO SIRALI TAM LİSTE

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi: NESİNE.COM-

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

319957

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

010294 010858 017304 019747 030192 045270

079935 089054 108279 124907 125657 126004

156961 188417 195740 203406 242198 281667

314765 327853 343384 358410 359121 366317

421535 465729 476282 505576 511643 532077

575237 586358 616591 627291 648573 656556

665706 668018 695440 699553 700964 730072

815040 862452 891822 900513 943706 946318

970268 999926

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

3 7 9

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

MPİ’nin yeni şans oyunu Süper Piyango çekilişi haftanın her günü yapılacak. Her gün büyük ödül olarak bir kişi 500 bin TL kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılan açıklamaya göre Süper Piyango çekilişi her akşam saat 22:15’te yapılacak.