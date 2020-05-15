Süper Piyango sonuçları açıklandı! İşte 15 Mayıs Süper Piyango sonuç listesi…

Süper Piyango şans oyunu çekilişinde her gün bir kişiye 500 bin TL büyük ödül ve beş kişiye de 10 bin TL ikramiye dağıtılıyor. Son rakama göre ise amorti veriliyor. Peki bu akşam Süper Piyango’da hangi rakamlar çıktı?

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.

15 MAYIS SÜPER PİYANGO SONUÇLARI

15-05-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi: BİLYONER.COM-

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

501969



10000 TL ikramiye kazanan numaralar

010483 019566 022900 066078 182287



Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar



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