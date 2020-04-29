Süper Piyango sonuçları açılandı! 29 Nisan MPİ Süper Piyango çekiliş sonuçları…

Süper Piyango’da sonuçlar belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her gün düzenlenen yeni şans oyunu Süper Piyango’da bu akşamın sonuçları belli oldu. İnternet bayilerinden satılan 3 liralık biletler ile her gün 100 bin TL ve 1 milyon TL’lik ödüller dağıtılıyor. İşte Süper Piyango’da bu akşamın kazanan rakamları…

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI (29 NİSAN 2020)

Süper Piyango’nun 100 Bin TL’lik büyük ödülünü kazanan rakamlar; 2-4-4-3-0-9





Süper Piyango’nun 1 Milyon TL’lik büyük ödülünü kazanan rakamlar; 9-6-3-3-5-0

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.

MPİ'DEN SÜPER PİYANGO OYUNU DUYURUSU

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamada; “İdaremizce her gün çekilişi yapılacak ve her gün bir kişiye 100.000 (Yüzbin) Türk Lirası büyük ikramiye, 10.000 (Onbin) Türk Lirası ikinci ikramiye ve 1 amorti kazandıracak olan Süper Piyangı oyununa ilişkin bilet satışlarına 20.04.2020 tarihi itibariyle sanal bayilerimiz tarafından internet üzerinden başlanılacaktır. Bilet bedeli 3 (Üç) Türk Lirasıdır.

Bilet satışları her gün saat: 00:00 ila saat 21:30 arasında gerçekleştirilecek olup, çekiliş ile saat 22:15 itibariyle yapılarak internet sitemizden canlı olarak yayınlanacaktır.” denildi.