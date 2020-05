Süper Piyango sonuçları belli oldu! 25 Mayıs Süper Piyango sonuçları…

Süper Piyango geçtiğimiz ay şans oyunu tutkunlarına yeni heyecan yarattı. Şans oyunu severlerin yeni beğenisine sunulan Süper Piyango’nun 25 Mayıs çekiliş sonuçları merak ediliyor. İşte kazanan bilet numaraları…

SÜPER PİYANGO SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği bayi: NESİNE.COM-

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

056478

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

019200 054407 058084 068488 114578 116791

142929 180794 187730 196594 205046 205681

224169 268300 270363 271267 283111 353219

364965 391737 396023 405771 406518 418912

495657 568784 586525 588397 640116 662192

662795 671935 701567 708041 711581 726423

776021 790052 807329 817236 823414 850569

863509 865405 883959 921090 922041 925858

975963 979213

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

5 6 8

SÜPER PİYANGO NEDİR?

Milli Piyango İdaresince yürürlüğe konulan, her gün oynanabilen, belirli sayıda yaratılan dijital numaralardan oluşan kuponları satın alanlar içinden, kazanan numaraların yine her gün yapılan çekiliş (kura) ile belirlendiği ve kazananın ilan edildiği şans oyunudur.

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

MPİ'nin yeni şans oyunu Süper Piyango çekilişi haftanın her günü yapılacak. Her gün büyük ödül olarak bir kişi 500 bin TL kazanma fırsatı yakalayacak. Yapılan açıklamaya göre Süper Piyango çekilişi her akşam saat 22:15'te yapılacak.