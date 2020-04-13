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Şüpheli ölümlerle ilgili dikkat çeken ‘corona’ detayı!

Corona virüsü nedeniyle hastaneler dışında hayatını kaybedenlerin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu’nun, savcılıkların talepleri doğrultusunda testler yaptığı öğrenildi.

17:43 -
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Şüpheli ölümlerle ilgili dikkat çeken ‘corona’ detayı!

Hastane dışında gerçekleşen ve corona virüsü (Covid-19) şüphesi taşıyan ölümler, savcıların talepleri doğrultusunda Adli Tıp Kurumu'na sevkediliyor.

Corona virüsü testi yapılan cenazelerde, pozitif sonuç alınanlar Sağlık Bakanlığı verilerine ekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın düzenli olarak açıkladığı, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısıyla ilgili verilerin bir kısmının da Adli Tıp Kurumu'ndan geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre hastaneler dışında corona virüsü şüphesiyle ölen hastalara, savcıların talepleri üzerine Adli Tıp Kurumu test yapıyor. Sonuçları pozitif çıkan cenazelerle ilgili veriler Sağlık Bakanlığı'na bildirilerek kayıtlara giriyor.

Adli Tıp Kurumu'na sevkedilen ve şüpheli cenazelerle ilgili corona virüsü testinin, diğer hastalarla aynı şekilde yapıldığı öğrenildi. Buna göre corona virüsü için cenazeden örnekler alınıyor.

Adli Tıp Kurumu laboratuvalarında alınan örneklere inceleniyor. Ölen kişide corona virüsü olup olmadığı belirlendikten sonra, sonuçlar Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor. (DHA)

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Son güncelleme: 17:49 13.04.2020
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