Şüpheli şahısa müdahale eden üç bekçi de yaralandı

Olay, Yeşilyurt ilçesindeki Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Şüpheli şahıs anonsunu değerlendiren üç mahalle bekçisi, alkollü olduğu iddia edilen Suat U.‘yla iletişim kurmaya çalıştı.

HAVAYA ATEŞ AÇARKEN ARKADAŞINI VURDU

Suat U. üzerinde bulunan bıçakla bekçilerine mukavemet gösterdi. Havaya ateş açan bir bekçinin silahından çıkan mermi diğer bekçi Sedat K.’nın kafasını sıyırdı. Suat U., Gökhan P. ile Yusuf S.‘yi de bıçakla yaraladı. Bekçiler hastaneye kaldırılırken, Yusuf S.’nin ağır yaralı olduğu öğrenildi. Suat U. gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)