Şüpheliyi vuran bekçi serbest bırakıldı!

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01.00 sıralarında Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir iş yerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen bekçiler ise tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgayı ayıran ekipler, olay yerindeki kişilere kimlik kontrolü yaptı.

SAHTE KİMLİK TESPİT EDİLDİ

Bekçiler, kontrol sırasında A.C.'nin başkasının adına düzenlenen kimlik verdiğini tespit etti. Bekçilere doğru bıçak çektiği iddia edilen şüpheli A.C. ardından kaçmaya başladı,

KARIN BÖLGESİNDEN YARALANDI

Bekçiler ise şüphelinin durması için ateş etti. Şüpheli, bekçi R.A.'nın silahından çıkan kurşunla karın bölgesinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şüpheliye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen bekçi R.A. ise, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İHA