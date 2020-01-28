Sürat Kargo saat kaçta açılır, saat kaçta kaçta kapanır? İşte 2020 Sürat Kargo çalışma saatleri…szcu1

Sürat Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 09:00’da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:30’a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir. Sürat Kargo Doğu illerimizde hafta içi 08.30 dan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam ederken, Cumartesi günleri yine 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermektedir.

Sürat Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

Sürat Kargo Genel Merkezi, Mahmutbey Mah. Soğuksu Cad. No: 31 Bağcılar / İSTANBUL adresinde bulunmaktadır.

Sürat Kargo Merkez Şubesi Telefon Numarası: 0 212 410 30 30

SÜRAT KARGO HAKKINDA BİLGİ

Sürat Kargo, 2003 yılı Temmuz ayından itibaren lojistik ve dağıtım hizmeti vermektedir. 19 bölge müdürlüğü, 24 transfer merkezi, 556 şube, 5 mobil şube, 772'nin üzerinde dağıtım alanı, 5000’in üzerinde personeli ve binlerce araç filosu ile hizmet vermektedir.