Sürekli artıyor… İstanbul’da corona testi kuyruğu

Corona virüsü belirtileri gösterdiğini düşünüp test yaptırmak isteyenler Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geliyor.

Hastane bahçesinde test için gelenler uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

Kuyruk bugün daha da uzadı.

Polis ve hastane güvenlik görevlileri kuyrukta bekleyen vatandaşların olduğu alana güvenlik şeridi çekerek gerekli mesafe kuralını uygulamaya çalıştı. (DHA)

TÜRKİYE’DEKİ SEYRİ

Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 10 Mart’ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyurdu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.



Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.

TABLO AĞIRLAŞMAYA BAŞLADI

19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.

22 Mart’ta Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını açıkladı.

23 Mart’ta Türkiye’de vaka sayısı bazında ciddi artış bildirildi. Corona virüsüyle enfekte hasta sayısı 293 artarak 1236’dan 1529’a yükseldi. Yedi Covid-19 hastası hayatını kaybederken, ölü sayısı 37’ye çıktı. 3 bin 672 kişiye test yapıldı. 23 Mart’ta test yapılan toplam şüpheli sayısı 24 bin 17’ye ulaştı.

TEST SAYISI 27 BİN 969’A ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yaptığı son açıklamayla Türkiye verilerini güncelledi. Son 24 saatte 343 kişiye corona virüsü tanısı koyuldu. Bu sayı 11 Mart’tan bu yana vakalardaki en yüksek artış olarak kayıtlara girdi. Böylece toplam vaka sayısı 1872’ye çıktı.

Bakan’ın aktardığı verilere göre; yedi kişi daha hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 44’e yükseldi. 23 Mart’tan 24’e Mart’a kadar 3 bin 952 kişiye test yapıldı. Corona virüsü testi yapılan kişi sayısı böylece 27 bin 969 oldu.