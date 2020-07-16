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Suriye uyruklu mülteciyi öldürüp otobana attılar!

TEM Otobanı İstanbul-Ankara istikameti Akyazı mevki yakınlarında yol kenarındaki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. İlk bilgilere göre Suriye uyruklu olduğu öğrenilen 51 yaşındaki S.H.'nin öldürüldükten ormanlık alana atıldığı ortaya çıktı.

Erhan KAYTANBAY / Sakarya
19:33 -
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Suriye uyruklu mülteciyi öldürüp otobana attılar!

Edinilen bilgiye göre, olay saat 16:00 sıralarında TEM Otobanı İstanbul-Ankara istikameti Akyazı mevkiinde meydana geldi.

Yol kenarında cansız şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Jandarma, olay yerini emniyet şeridine alarak delil topladı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Jandarma ekipleri cansız bedenin üzerinde yaptığı arama sonucu ölen şahsın kimliğini belirledi. Üst aramasında Suriye uyruklu 51 yaşındaki S.H. olduğu belirlenen kişinin İstanbul’da zorunlu ikametgâhı olduğu öğrenildi.

İlk tespite göre S.H.'nin kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Jandarma olayla ilgili olarak bölgede incelemesini sürdürüyor.

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