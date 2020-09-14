Son dakika… Suriye’de Kızılay ekibine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Çobanbey-El Bab bölgesinde meydana geldi. El Bab’a giden üç kişilik Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araç içerisindeki yüzleri maskeli ve kamuflajlı tarafından çapraz ateş açıldı.

Kızılay’ın El Bab Sevgi Mağazası’nda çalışan bir personel şehit oldu. Diğer personellerden biri yaralırken diğeri saldırıdan yara almadan kurtuldu. Çobanbey Hastanesi’nde tedavi altına alınan ve hayati tehlikesi bulunmayan Kızılay görevlisinin Türkiye’ye sevk edileceği öğrenildi.

KIZILAY BAŞKANI KINIK’TAN AÇIKLAMA

Bölgeye hareket ettiği öğrenilen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum.