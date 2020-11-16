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Suriyeliler arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Bursa’da Suriyeli iki grup iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli 2 saatlik çalışmanın ardından yakalandı.

Güncellenme: 10:09, 16/11/2020
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Suriyeliler arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Olay, geçtiğimiz günlerde merkez Osmangazi ilçesi Selamet mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde aralarında daha önceden husumet bulunan Suriye uyruklu iki grup Keskin sokak üzerinde karşılaştı. Karşılaşmanın ardından iki grup biranda tartışmaya başladı.

ÜZERLERİNE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın ardından M.İ., yanında bulunduğu H.Ö., D.E., ve S.Ş.'ne ateş etti. Kurşunların denk gelmesiyle 3 kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli M.İ., ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastahanesi kaldırıldı. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yakalanan M.İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Bursa doktor Kahramanmaraş kavga Osmangazi Polis Sağlık Suriye
Yayınlanma Tarihi:10:08,
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