Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suriyeliler sosyal yardım için sıraya geçti, kuyruğun sonu görünmedi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sosyal yardım alan Suriyeliler para çekmek için ATM'lerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

22:59 -
Haberler Gündem
Suriyeliler sosyal yardım için sıraya geçti, kuyruğun sonu görünmedi

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı kapsamında Türkiye’de yaşayan sığınmacı konumundaki Suriyeliler kendilerine verilen “Kızılay Kart”larına yatırılan paraları çekmek için Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde banka ATM'lerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

HER AY KİŞİ BAŞI 133 TL ALIYORLAR

Her ay kişi başı 133 lira nakdi yardım alan Suriyeliler yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Corona virüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarı yaptı. İHA

İLGİLİ HABERPTT önündeki kuyruğun sonu görünmediPTT önündeki kuyruğun sonu görünmedi
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more