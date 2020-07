Survivor 2020 final zamanı geldi! Survivor finalistleri kim? Survivor şampiyonu kaç para alacak?

Survivor finali için nefesler tutuldu. Büyük mücadelelere sahne olan ve herkesi televizyon ekranına kilitleyen Survivor, bu akşam İstanbul'da final yapacak. TV 8 erkanlarında final heyecanı 20.00'da başlayacak. İşte Survivor 2020 için geri sayım…

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor 2020 finali bugün (14 Temmuz) yapılacak. Barış ile Cemal Can'ın yarışacağı Survivor finali TV 8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumu ile 20.00'da başlayacak.

SURVİVOR FİNAL ÖDÜLÜ 500 BİN LİRA MI OLACAK?

Survivor takipçileri, Survivor şampiyonun kaç para ödül alacağını merak ediyor. Bu seneki ödül açıklanmadı ancak geçen sene Survivor şampiyonu olan ismin 500 bin lira ödül aldığını biliniyor. Bu seneki şampiyonun da aynı ödülü alması bekleniyor.

SURVİVOR FİNALİSTLERİ KİM?





SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı. (Devamı için tıklayınız…)



SURVİVOR BARIŞ KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. 1,92 boya sahip olan Barış, 88 kilogram ağırlığındadır. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır. (Devamı için tıklayınız…)