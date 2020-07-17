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Survivor finalindeki görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Koca’dan flaş uyarı!

İstanbul Galataport'ta düzenlenen Survivor 2020 finalinde, yarışmacılar ve seyirciler maskesiz bir halde sosyal mesafe kuralına uymamıştı. Söz konusu görüntülerle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.

22:48 -
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Survivor finalindeki görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Koca’dan flaş uyarı!

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor 2020 finalinde yarışmacıların ve ailelerinin de bulunduğu alanda hiç kimsenin maske takmaması ve yan yana olması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tepkilerin haklı olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı” dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

* Survivor 2020 final programında COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı.

* Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil.

* Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı.

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Son güncelleme: 22:54 17.07.2020
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