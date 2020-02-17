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Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2020’de ödül oyunu için büyük kapışma!

Survivor'da ödül oyununu nefesleri kesti. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında bu akşam ödül oyunu oynandı. İki takımın yarışmacılarının kıyasıya mücadele ettiği ödül oyununda kazanan takım Acun Ilıcalı'nın açıkladığı sürpriz ödülün sahibi oldu. Peki Survivor'da ödül oyunun hangi takım kazandı?

22:51 -
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Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2020’de ödül oyunu için büyük kapışma!

Tv8’de Survivor heyecanı sürüyor. Bu akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar ödül oyunu için mücadele etti. Acun Ilıcalı, Ünlüler ile Gönüllüler arasındaki zorlu mücadelede kazanan takımın haftalık erzak ödülünü almaya hak kazanacağını açıkladı. Kazanan takım ayrıca keybeden takıma göre haftalık bir buçuk kat daha fazla erzak sahibi olacak. Peki bu akşam Survivor’da ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışması tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam oynanan ödül oyununda takımlar haftalık erzak ödülü için mücadele etti. Yapılan yarışın ardından Gönüllüler takımı ödülün sahibi oldu. Gönüllüler takımı böylece kişi başı 3 adet yumurtanın sahibi oldu.

YEMEK ÖDÜLÜ 

Acun Ilıcalı, erzak oyununun ardından bu akşam takımların günlük yemek ödülü için mücadele edeceğini açıkladı. Ödül ise nohut pilav olarak açıklandı.

CEYHUN, GÖZYAŞLARINA BOĞDU!

Bugün oynanan ödül oyununda Ceyhun yarışı kazanarak zaferini vefat eden kızına armağan etti. Ceyhun, yarış sonrası oyun alanına kalp yaparak kızının adını yazdı.  Yaşanan bu anlar yarışmacıların ve izleyenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

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