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Susturucu tabanca ile milyonluk soygun

İstanbul Fatih’te önceki gün meydana gelen milyonluk kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı. Kuyumcuya giren susturucu silahlı soyguncular çalışanı döverek etkisiz hale getirip vitrindeki altınları çaldı.

Güncellenme: 13:53, 11/12/2020
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Fatih'te önceki gün yaşanan olayda yabancı uyruklu, susturucu takılmış silahlı 3 kişi, kuyumcu çalışanını darp ederek milyonluk altınları çalarak kayıplara karışmıştı. Soyguncuların, çalışanı etkisiz hale getirip kaçtıkları ana ilişkin güvenlik kamara görüntüleri ortaya çıktı.

Kameralara yansıyan görüntülerde maskeli ve silahlı soyguncuların aniden dükkana girerek vitrini düzenleyen çalışana saldırdıkları görülüyor.

Bir anda neye uğradığını şaşıran çalışan, saldırganlara karşılık vermeye çalışıyor. Kuyumcuya giren 2 soyguncu bir süre darp ettikleri çalışanı etkisiz hale getiriyor.

Soygunculardan biri çalışanın hareket etmesini engellemek için başında beklerken diğer soyguncunun vitrindeki altınları hızla topladığı görüldü. (İHA)

Darp istanbul
Yayınlanma Tarihi:13:50,