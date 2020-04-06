Suudi Arabistan’da karantina altında tutulan umreci yaşadıkları kâbusu anlattı

Suudi Arabistan’da corona virüsü nedeniyle 21 gün karantinada tutulduktan sonra Türkiye’ye getirilen umreciler, Konya Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle karantina için Selçuk Üniversitesi Kampüsü’ndeki KYK’ya bağlı Şems-i Tebrizi yurduna getirildi.

Polisin güvenlik önlemleri altında yurda getirilen umreciler 14 gün karantinada kalacak.

“AİLELERİMİZE DURUMUMUZ HAKKINDA BİLGİ VEREMEDİK”

Suudi Arabistan'da yaşadıkları karantina sürecine ilişkin Sözcü'ye açıklamalarda bulunan umrecilerden Serdar Selamoğlu şunları kaydetti:

* 15 Mart tarihinde 362 umreci arkadaşımızla birlikte Türkiye'ye dönmek için Mekke Havaalanı’na geldik. Termal kameralarda 2 arkadaşımızın ateşinin yüksek çıkması nedeniyle, geçişlerimiz durduruldu ve Mekke'deki bir otelde karantina altına alındık.

* Kaldığımız otelde hem hijyen hem de tercüman sıkıntısı yaşadık.

* Bazı arkadaşlarımızın kronik hastalığı vardı. Bu arkadaşlarımızın ilaçları bitince sağlık problemi yaşadı.

* Bunun yanında yaşadığımız internet sorunlarından dolayı ailelerimize durumumuz hakkında bilgi veremedik.

“2 UMRECİ ARKADAŞIMIZI KAYBETTİK”

Karantina sürecinde 2 umrecinin kronik rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Selamoğlu, “Karantina sürecindeyken kronik rahatsızlığı olan biri kadın biri de erkek olmak üzere iki arkadaşımızı kaybettik. Her ikisi de 60 yaş civarındaydı” diye konuştu.

“TÜRK MEDYASINA TEŞEKKÜR EDERİZ”

Türkiye'ye geliş süreçlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Selamoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Türkiye'de özellikle Müslüm Evci, İsmail Saymaz ve Kerem İşkan gibi gazetecilerimizin girişimleri ile sesimiz duyuldu. Türk medyasına teşekkür ederiz.

* 160 kişi civarında bir kafile ile Konya'da karantinaya alındık. Şu an kaldığımız yurtta bir sorunumuz yok.

* 29 arkadaşımız testlerini tekrar yapmak üzere Suudi yetkililer tarafından Mekke’de bekletildi. Geride kalan 200'e yakın arkadaşımızın ise yarın sabaha kadar Konya'da karantina altına alınacağını öğrendik.

TÜRKİYE'DE SON DURUM Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 27 gün geçti. Dün 73 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart'tan bu yana ölü sayısı 574'e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 181 bin 445, toplam vaka sayısını 27 bin 69 olarak açıkladı. Koca'nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1381, entübe hasta sayısı 935, iyileşen vaka sayısı ise 1042 oldu.

“AİLELERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK”

Ailelerini çok özlediklerini belirten Selamoğlu şunları söyledi:

* Umre ve Karantina sürecimizle birlikte yaklaşık 60 gün ailemizden uzak kaldık. Ben umreye babamla birlikte gittim ve şu an yurtta babamla birlikteyim. Ailemizi çok özledik.

* Yetkililerden bir ricamız var. Biz zaten Suudi yetkilileri tarafından karantina altında tutulduk ve testlerimiz yapıldı. Burada da tekrar testlerimiz yapılsın ve testi negatif çıkan arkadaşlarımız devlet kontrolünde karantina sürecini evlerinde geçersin.

* Sevdiklerimizden ricamız 20 günlük süreç içerisinde bizi ziyaret etmesinler.