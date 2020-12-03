Tablo ağırlaşıyor! Türkiye günlük vaka sayısında dünya ikincisi oldu

Türkiye’de art arda gelen tedbirler de virüsün yayılmasını engelleyemedi. Son aylarda ülkedeki yeni vaka sayısı her geçen gün daha da arttı.

Sağlık Bakanlığı’nın bugün yayımladığı corona virüsü tablosuna göre 32 bin 922 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan bu verinin ardından Türkiye, dünya sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 71.7

Açıklanan verilere göre son 24 saatte 187 kişi corona virüsünden hayatını kaybederken toplam can kaybı da 14 bin 316'ya yükseldi. Türkiye’de toplam hasta sayısı 520 bin 167 olurken, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 71.7 oldu.

ABD İLK SIRADA YER ALIYOR

Dünyada bir günde en çok vaka görülen ülke ise ABD oldu. Worldometers’ın verilere göre ülkede bugün 73 bin 653 yeni vaka tespit edildi.

Dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye’den sonra en çok vaka görülen ülke ise Rusya. Ülkede bugün 28 bin 145 yeni vaka tespit edildi. Rusya’yı sırasıyla İtalya ve Hindistan takip etti.

65 MİLYONU GEÇTİ

Dünyada küresel vaka sayısı da 65 milyonu aştı. Virüs nedeniyle şimdiye kadar 1 milyon 506 bin 779 kişi hayatını kaybetti.

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