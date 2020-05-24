Taburcu oldu… 48 kişi karantinaya alındı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan E.K.’ye özel bir hastanede anjiyo yapıldı. 9 Mayıs günü taburcu olup, evine gelen E.K.’nın, 12 gün sonra iştahsızlık ve yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı.

E.K tedaviye alınırken, filyasyon ekibi, çalışma başlattı.

16 EV, 48 KİŞİ

Çalışma sonunda, E.K.’ya anjiyo sonrası geçmiş olsun ziyaretine geldikleri belirlenen aynı mahalledeki 16 evde yaşayan 48 kişi, karantinaya alındı.

Karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti.

Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

İSYAN ETTİ

Karantinaya alınanlar arasındaki M.K.(67) ise, “Ben hiç dışarı çıkmayacak mıyım kardeşim” dedi.

Karantina sonrası mahalle camisinden anons yapılarak, vatandaşlar evlerinde kalmaları konusunda uyarıldı.