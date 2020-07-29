Taciz etti, dövdü, otomobilden aşağıya attı

Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Adana’nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. S.G. otomobilde birlikte seyahat ettiği Olcay D.’yi Yavuzlar Mahallesi’ndeki evine götürürken, yolda taciz etti.

İddiaya göre S.G., direnmesi üzerine Olcay D.’yi darbedip, hareket halindeki otomobilden yola savurdu. Hareket halindeki araçtan yola düşen kadını gören çevredekiler yardıma koşarken, sürücü S.G.’nin kaçmasını da engelledi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu görülen kadın sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede ifade veren Olcay D.’nin beraber seyahat ettiği kişi tarafından taciz ve darbedilip araçtan atıldığını söylediği belirtildi. Polise çelişkili ifadeler veren S.G. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)