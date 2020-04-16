Tahliye edilen Alaattin Çakıcı’nın ilk fotoğrafları ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın da bulunduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde tahliyeler, dün sabah saatlerinde başladı. Polis ve jandarma ekipleri, cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmedi. Basın mensupları için yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir nokta belirlenirken infaz yasasından yararlanan hükümlülerden bazıları, otobüslere bindirilerek cezaevinden tahliye edildi.

İLK GÖRÜNTÜSÜ

Cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı da gece yarısı cezaevinden tahliye edildi. Çakıcı ve yakınlarının bulunduğu otomobiller, konvoy halinde kampüsten ayrıldı.

Çakıcı’nın avukatı Zeynep Çiftçi müvekkilinin tahliye edildiğini ve bir arkadaşının otelinde dinlendiğini duyurdu. Cezaevinden çıkan Çakıcı’nın ilk görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı.

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, 16 Temmuz 2016 tarihinde Edirne'den Bolu F Tipi Cezaevi'ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi'ne nakledildi. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.