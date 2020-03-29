Tahliye edilmeyi bekleyen umreci: Yakınlarımız ziyarete gelmesin

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından umreden dönen vatandaşlar Ankara ve Kayseri'deki 5 yurtta 14 gün karantina altına alınmıştı. Bugün karantina süreci biten umreciler evlerine dönmeyi bekliyor.

Konya'da karantina altına alınan ve tahliye edilmeyi bekleyen umrecilere sözcü ulaştı. Konya'da Tahir Büyükkörükçü yurdunda tahliye edilmeyi beklediklerini belirten Umreci Celal Bilir, karantina sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“HASRET KALDIM”

Ailelerini çok özlediklerini belirten Bilir, “Eşimle birlikte 14 günlük karantina sürecimiz bitiyor. Öğlen saatlerine doğru hepimize test yaptılar. Şu an bize öncelikle çevre illerdeki vatandaşların bugün çıkacağı, Konya'da ikamet edenlerin ise yarın çıkabileceği söylendi. Ama henüz tam netlik kazanmış birim yok. 35 güne yakındır ailemizi ve sevdiklerimizi göremiyoruz hepsini çok özledik. Ben özellikle torunlarıma hasret kaldım” dedi.

HASTANEYE KALDIRILANLAR…

Karantina sürecinde ilk gün bazı olumsuzluklar yaşadıklarını aktaran Bilir, “Karantina sürecinde ilk gün hijyen ve ibadetlerimizi yerine getirmekte bazı sorunlar yaşadık. Ama sonraki süreçte her şey düzeldi. Biz karantina sürecindeyken bazı yaşlı hastalar hastaneye kaldırıldı. Ama sonuçların pozitif veya negatif çıktığına yönelik bir şey duymadık” şeklinde konuştu.

ZİYARET ETMEYİN ÇAĞRISI

Yakınlarına da kendilerini ziyaret etmemeleri çağrısında bulunan Bilir şunları söyledi:

* Bir an önce ailelerimize kavuşmayı dört gözle bekliyoruz. Şu an burada test sonuçlarımız inşallah negatif çıkar. Biz buradan çıktıktan sonra dışarıda ne ile karşılaşacağımızı bilmiyorum.

* Evlerimize döndükten sonra özellikle yakınlarımızdan bizi ziyaret etmemelerini rica ediyoruz. Hem kendi sağlıkları hem de bizim sağlığımız açısından bunun yapmamız çok önemli” diye konuştu.

“ONLARI ÇOK ÖZLEDİK”

Ailesinin karantinadan çıkmasını bekleyen Hüseyin Aksoy isimli vatandaş ise şöyle konuştu:

* Buraya Karaman'dan geldim. Ailem umre dönüşü burada karantina altına alındı. Ailem 20 gün umrede kaldı, 14 gündür de buradalar. Kendileriyle telefonda görüşüyoruz. Durumların bir sıkıntı yok. Çok şükür iyiler. Sağlıklı bir şeklide dönmelerini bekliyoruz. Onları çok özledik.