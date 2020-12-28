Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Takı’ nedeniyle tartıştığı eski dünürlerini vurdu

Samsun'un Canik ilçesinde, 'takı' anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada A.B. (50) ile dini nikahlı eşi H.T. (48), eski dünürleri Yüksel T. tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan çift tedaviye alınırken, Yüksel T. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Güncellenme: 00:02, 28/12/2020
Haberler Gündem
‘Takı’ nedeniyle tartıştığı eski dünürlerini vurdu

Olay, Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. ve O.T. dini nikahla evlenip yaklaşık 2 ay evli kaldıktan sonra ayrıldı.

Gelinin annesi H.T. ve dini nikahlı eşi A.B. damadın babası Yüksel T.’nin evine giderek, kızlarının olduğunu öne sürdükleri altınları geri istedi.

İki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Damadın babası Yüksel T., gelinin annesi H.T. ile eşi A.B.’yi tabancayla vurdu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis olaydan sonra kaçan Yüksel T.yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

İlginizi ÇekebilirGelin arabası değil boşanma arabasıGelin arabası değil boşanma arabası

 

aile Polis Sağlık Samsun