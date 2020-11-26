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Takla araçtan fırlayan sürücü evin çatısına uçtu

Konya'da, herkesi şaşırtan ilginç bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrilen kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., tek katlı evin çatısına uçtu. Kaza anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. 

Güncellenme: 08:49, 26/11/2020
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Akıncılar Mahallesi’nde Mustafa Ö., yönetimindeki kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan kamyonetten fırlayan sürücü Mustafa Ö., iki katlı bir evin çatısına uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı Mustafa Ö.’ye müdahale edebilmek için sağlık ve kurtarma ekipleri merdiven yardımıyla çatıya çıktı.

Sağlık görevlisinin burada ilk müdahaleyi yaptığı yaralı, güvenli bir şekilde çatıdan indirildi. Mustafa Ö., hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. (DHA)

kaza Konya Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:08:40,
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