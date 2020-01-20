Taksi şoförlerine turist eğitimi!

İstanbul’da taksi şoförlerinin turizm konusundaki farkındalıklarını artırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde tarihi yarımada ve çevre ilçelerinde çalışan taksicilere eğitim verildi.

Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy katıldı.

Üç gün sürecek eğitimlerin ilk günkü konuşmacısı ise tarihçi-yazar Saffet Emre Tonguç oldu.

Programın açılışında konuşan Bakan Ersoy, “Sizler direkt olmasa da indirekt paydaşlar arasında birinci sırada yer alıyorsunuz. Bu bağlamda hem sizin haklarınıza karşı bir takım mağduriyetler oluştu hem de sizin içindeki bazı sorumsuz çalışanlardan dolayı turizm sektörü de bazı mağduriyetler yaşadı. Devlet müdahale etmek zorunda kaldı” dedi.

“BİN 700 TAKSİCİYE EĞİTİM VERİLDİ”

Turizmdeki önemi nedeniyle eğitim çalışmaları yaptıklarını ifade eden Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu bağlamda ilk altı ayda 5 bin ikinci altı ayda 10 bine çıkacak sayıda taksicinin eğitimi planlanıyor. İlk çalışmayı İstanbul Havalimanı ile yaptık. Tam katılımla bin 700 taksiciye eğitim verildi.

*Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelen taleple 900’e yakın taksici eğitim aldı. Bu iki nokta turistle ilk teması yapan noktalar.

*Şimdi aşamalı bir şekilde bizim için önemli nokta olan tarihi yarımada ve çevre ilçelerin taksicilerinin katılımının sağlanacağı bir eğitim programı düzenledik.

*Ancak burada maalesef istediğimiz organize istekliliği göremedik. 750 civarında taksici hedefleniyor. Üç günlük eğitimde bu sayıyı yakalarız inşallah.

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“KANUNİ BİR DÜZENLEME OLMALI”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu da konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

*Biz İstanbul’da günlük 1 milyon yolcu taşıyoruz. 17 bin 395 tane ticari taksimiz var. Araçlarla ve çalışanlarla beraber yaklaşık 52 bin kişi İstanbul halkına hizmet ediyoruz.

*Turizm olmazsa olmazımız. Dünyadan İstanbul’a Türkiye’ye ilk gelen kişi polisimiz ilk önce pasaporttaki emniyet mensupları ile karşılaşıyor. Daha sonra taksici ile muhatap oluyor.

*Turistle ilk karşıladığımız zaman bir tebessüm, bir güler yüz ülkenin imajını değiştiriyor. Eğer biz kötü olursak Türkiye’ye ilk açılan pencerede kötü bir imajla karşı karşıya kalırız.

*Kanuni bir düzenleme olmalı. Biz İstanbul’da 52 bin taksici olarak bu eğitimlere mecbur tutulmalıyız. Mimarlığın, mühendisliğin, öğretmenliğin nasıl bir okulu varsa taksiciliğin de olmalı. DHA