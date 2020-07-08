Şoför, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi!

Dün Şirinyer semtinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

İddiaya göre Atife S. isimli kadın, kucağında 1 yaşındaki bebek ile taksiye bindi. Taksi ile biraz ilerleyince Atife S.’nin küçük bebeği araç içerisinde rahatsızlanarak kustu.

85 LİRAYI KABUL ETMEDİ

Atife S., ineceği yere gelince bebeğinin kustuğu yerleri kendisi temizlemeye çalıştı ardından da 12 lira tutan taksi ücretine rağmen aracın temizlenmesi için şoföre 85 lira para verdi. Daha sonra taksi şoförü kendisinden 200 lira para istediğini söyledi ancak Atife S., bunu kabul etmeyince taksi şoförü aracı ile oradan uzaklaştı.

400 LİRA İSTEDİLER

Olayın ardından kendisine telefon geldiğini söyleyen Atife S., oto yıkamacının kendisini aradığını ve aracın temizliğinin 400 lira tuttuğunu ve ücreti kendisinin vermesi gerektiğinin söylendiğini ileri sürdü.

Atife S., “Şikayet etmek için taksi durağını aradım. Numaramı oradan şoföre veriyorlar; şoför de arayıp yıkamacıya veriyor. Numaramıza bu şekilde ulaştılar” açıklamasında bulundu.

ŞOFÖRÜN İŞİNE SON VERİLDİ

Öte yandan yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, yaptığı açıklamada, araç sahibi tarafından şoförün işine son verildiğini duyurdu. (İHA)

