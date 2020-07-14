Taksici tartıştığı müşterisini 2 yumrukla yere serdi

Olay, geçen cumartesi saat 22.00 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirsiz olan taksinin sürücüsü, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca aldı. Taksici bir süre sonra müşterisini oturduğu sokağa getirdi. Ancak müşterisi ile taksici arasında ücreti ödememesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

KÜFRE YUMRUKLA KARŞILIK VERDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre müşteri hakaret ve küfür etmeye başladı. Duruma sinirlenen taksici de müşterisine yumruk attı.

Şahsın sözlü karşılık vermesi üzerine bir yumruk daha atan taksici, müşterisini yere serdi. Saldırgan taksici ardından taksiye binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)