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Taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga! 11 gözaltı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde polis merkezi önünde toplanan taksicilerle turizm firması şoförleri arasında kavga yaşandı. Polis polis kavgaya karışan tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda 11 kişi gözaltına alındı. 

01:49 -
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Taksicilerle turizm şoförleri arasında kavga! 11 gözaltı

Olay iddiaya göre Esenyurt Akbatı Taksi Durağı önünde başladı. Bir otelden müşterisini almak için taksi durağı önünden geçen turizm firması şoförünün aracının önü takis sürücüleri tarafından kesildi. Taksiciler olay yerine polis çağırdı.

Yaşanan tartışmaların ardından birbirlerinden şikayetçi olan turizm şoförü ve bir taksi sürücüsü Esenkent Polis Merkezi’ne götürüldü.

DHA

Bir süre sonra polis merkezi önüne yaklaşık kalabalık bir turizm şoförü grubu ile taksi sürücüsü grubu geldi.

Gruplar arasında polis merkezi önünde kavga yaşandı. Olay yerindeki polisler tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Kavgaya ilişkin 11 kişi gözaltına alındı. (DHA)

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