Taksiciye bir günde aynı yerde iki ceza

Esenyurt ilçesindeki Esenkent mevkiinde denetim yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir taksiyi durdurup şoförün kimlik ve izin kâğıdını kontrol etti. Müşterisini hastaneye götüreceğini söyleyen sürücüye yasağa uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Aynı taksi şoförü, aynı gün aynı noktadan geçerken yine polisler tarafından durduruldu. Taksici, bu kez hastaneye bıraktığı kişiyi almak için önce karakola izin belgesi çıkarmaya gittiğini söyledi.

Sürücü bir süre ceza kesilmemesi için polis ekiplerine direndi. Taksiciye aynı kontrol noktasında ikinci kez idari para cezası kesildi. (DHA)