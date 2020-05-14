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Takside gasp dehşeti

İstanbul Arnavutköy'de bir taksiye müşteri gibi binen gaspçı, bıçak tehdidi ile sürücünün cebindeki paraları alıp kaçtı. O anlar taksinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

14:01 -
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Eyüpsultan ilçesinden taksiye binen kimliği belirsiz kişi, taksi şoförüne Arnavutköy'e gideceğini söyledi. Taksi Arnavutköy Boğazköy yolunun ormanlık kısmına geldiğinde taksiyi durduran şahıs, yanındaki bıçağı şoförün karnına dayadı.

Yaşadıkları karşısında şoke olan taksi şoförü şahsın kendisini tehdit etmesi üzerine cebinde bulunan paraları çıkararak verdi. Şahıs, paraları aldıktan sonra taksiden inerek hızla olay yerinden kaçtı.

Öte yanan dehşet veren anlar, taksinin içerisinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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