Takside gasp dehşeti

Eyüpsultan ilçesinden taksiye binen kimliği belirsiz kişi, taksi şoförüne Arnavutköy'e gideceğini söyledi. Taksi Arnavutköy Boğazköy yolunun ormanlık kısmına geldiğinde taksiyi durduran şahıs, yanındaki bıçağı şoförün karnına dayadı.

Yaşadıkları karşısında şoke olan taksi şoförü şahsın kendisini tehdit etmesi üzerine cebinde bulunan paraları çıkararak verdi. Şahıs, paraları aldıktan sonra taksiden inerek hızla olay yerinden kaçtı.

Öte yanan dehşet veren anlar, taksinin içerisinde bulunan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. (İHA)