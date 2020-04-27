Taksim Cumhuriyet Anıtı’na yazı yazan şüpheli yakalandı

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na saat 08.30 sıralarında kırmızı sprey boyalarla yazı yazıldı. Olay sonrasında çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa süre içinde Taksim'de gözaltına aldı.

İSMİNİN BAŞ HARFİNİ YAZMIŞ!

Yazıyı yazan kişinin Mehmet B. olduğu öğrenildi. Şüphelinin %50 zihinsel engelli olduğu ve kendi adının baş harfini yazdığı belirtildi. Herhangi bir suç kaydı bulunmayan Mehmet B. emniyete götürüldü. Anıttaki yazılar ise temizlendi.

Olayla ilgili Beyoğlu Kaymakamlığınca yapılan açıklamada da şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.