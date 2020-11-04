İstanbul’un buluşma noktalarından olan Taksim Meydanı için İstanbul Planlama Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı iş birliğiyle tasarım yarışması düzenledi.

146 başvurunun yapıldığı yarışmada, üç tasarım eşdeğer ödülü kazanırken beş tasarıma da mansiyon ödülü verildi. Taksim'de uygulanacak proje İstanbulluların oylarıyla eşdeğer tasarımlar arasından belirlenecek. Taksim Meydanı Tasarım Yarışması'nın eşdeğer ödül sahipleri projelerini anlattı.

“ESKİ CANLILIĞI ELDE EDEBİLİR MİYİZ DİYE DÜŞÜNDÜK”

Şerif Süveydan liderliğindeki 15'no'lu proje ekibi planladıkları projeyi şöyle aktardılar:

*Yarışma süreci pandemi nedeniyle oldukça genişledi ve biz bu süreçte deneme yanılma ve tartışma fırsatı bulduk bu bağlamda oldukça verimli bir süreçte hazırlandık.

*Her yaptığımız projede mümkün olduğunca en efektif çözüme ulaşmaya çalışıyoruz. Taksim içinde birçok fikir ortaya atıldı. Özellikle otobüs duraklarının alta alınması Taksim'in gemişteki yapısını değiştirdi.

*Biliyoruz ki gözle görünür bir ıssızlaşma oldu. Bugün Taksim'de yerin altına alınmış olan yol zaten büyük bir emek ve maliyetle yapılmış bir şey acaba biz bunu yukarı çıkarıp ‘eskiyi yakalamak yerine başka bir şekilde eski canlılığı elde edebilir miyiz’ diye düşündük.

“TAKSİM ÇOK UZUN SÜRE TEKERLİKLİ ARAÇLARIN MERKEZİ OLMUŞTU”

Ekibin açıklamasının ardından ek olarak Şerif Süveydan, şunları söyledi;

*“Taksim çok uzun süre tekerlekli araçların merkezi olmuştu. Fakat bu zamanla metronun gelişiyle aşıldı. Yani Taksim'in bir süre oynadığı rol değişti. Bu nedenle Taksim'in yeniden canlı hale getirmesini sağlamak için yeni bir vizyon getirmek ile mümkün olabilir.

*Biz ne yaparsak yapalım Taksim yeniden transfer merkezi rolü oynamayacak. Çünkü şehir çok büyümüş. Zemin üzerinde yayaların daha çok bağlanacağı kültürel bir zemini var Taksim'in bunu değerlendirmek gerekiyor belki de.

*Maçka Parkı'nı Taksim'le bağlamak çok önemli. Özellikle Maçka Parkı günün her saatinde kullanılan bir yer. Biz bu akımın belli uğrak noktalara bağlanarak oradan da desteklenerek hem Gezi Parkı'nın içerisinde Talimhane'nin girişinden başlayarak AKM ve Atatürk Kitaplığı'nın giriş noktası gibi şu anda birbirinden kopuk alanları da birbirine bağlayıp bir yürüme rotası haline gelmesini önemli bulduk.

*Taksim'den Maçka Parkı'na kadar bir yürüme noktası olduğunda altındaki dünyaya en az zarar verdiğini biz bunun ekstra bir zenginlik olduğunu düşünüyoruz.

“HERKESİN VE HER ŞEYİN MEYDANI”

Bu projenin mekanın belleğindeki izlerin bir yorumu olduğunu belirten 16 no’lu projeyi yöneten Bünyamin Derman şöyle konuştu:

*İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yarışmasından 4 ödülle çıktık. Kent senin dediler ve biz de inandığımız fikirlerle bunları gerçekleştirdik. Ekibimiz bu dönemde belediyenin çağrısına kulak verdi.

*Taksim'in yıllar içindeki değişimini göz önüne alarak 18 yy'dan günümüze kadar sürecini araştırdık. Nasıl bir geçmişe sahip olduğunu da göz önüne alarak hareket ettik. Cumhuriyet Caddesi'nin ortasında bulunan ağaçların yolun yerin altına alınarak yok edilmesi, esasında Taksim'in kimliğinin kaybedilmesi ağaçların yokluğu ile ilgilidir.

*Kentin damar yollarını açmayı hedefliyoruz. Yayalaştırmanın arttırılması. Biz alt yolunun yeniden dekore edilerek kullanılmasını hedefliyoruz. Olan fikri yeniden hayata taşıdık aslında sadece meydanı baz alarak değil hem meydan hem Tarlabaşı hem de İstiklal Caddesi'ni baz alarak planladık. Talabaşı bulvarı ağaçlandırarak yeniden kimliğini kazanması, esasında biz ağaçlı yollar ve ağaçlarla çevrili meydan önerdik burada.

“BİZİM İÇİN TAKSİM YARIŞMASI AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR”

Uzun süredir eski canlılığından uzak Taksim'i yeniden hak ettiği değere kavuşturmayı amaçlayan Kutlu İnanç Bal’ın liderliğindeki 19 no’lu proje ise Taksim'i İstanbul'un yeşille iç içe etkinlik ve sanat merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Bal projeden kaynaklanabilecek sorunları nasıl çözeceğini şöyle anlattı:

*Bizim için Taksim Yarışması ayrı bir önem taşıyor. Direnaj sorunu teknik bir detaydır ve çözülür. İnsanoğlu olarak bodrum kat dediğimiz şeyi yapmayı biliyoruz. Şayet projemiz seçilirse, yapım aşamasında en kötü senaryoya göre yapılacak. OBRUK'un içine yağış dolacak mı? diye sorular geliyor ama bu çok büyük bir problem değil bu çözülebilir bir durum.

*Taksim'de bu kadar odak noktası varken neden böyle bir odak noktası oluşturuluyor sorusu geliyor sıklıkla bizce Taksim'in bir elektro şok etkisine ihtiyacı var. Kaldı ki OBRUK'un aslında orada olmasının nedeni bir yandan yer altında bir yaşantı da var. Biz insanları yer altına almıyoruz. Orada bulunan ulaşım araçlarından kaynaklı yer altında bize bir sirkülasyon sağlıyor.

*Bu insanlara alternatif bir rota sunmak üzerine hazırlandı. AKM'yi ya da orada bulunan Anıt'ı önüne geçmeyi hedeflemiyor. Bilakis buraya gelen kişilerin metroyla daha yoğun şekilde geldiği düşünülerek OBRUK'tan çıkabilecek oraya. Yer altında 3 tane ulaşım aracımız var. Bunlardan birisi otobüs durakları, birisi metro birisi de Fenüküler bizim önerimiz zaten bu üç aracı birbirine bağlamak yani sirkülasyon sağlamak. Bu güvenlik açığı yaratmaz güvenliğe sebep olur diye düşünüyoruz.